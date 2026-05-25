Un nuovo libro analizza come le democrazie abbiano perso la sensazione di invincibilità. L’autore descrive un secolo segnato da crescenti sfide, con governi che adottano misure autoritarie e limitano le libertà fondamentali. Viene evidenziato come le autocratie moderne si siano rafforzate, mentre le democrazie tradizionali affrontano crisi di legittimità e di stabilità. Il testo si concentra sui cambiamenti politici e sui rischi di regressione democratica.

Il libro di Goffredo Buccini, intenso e coraggioso, sul «secolo delle nuove autocrazie e l’ultima reazione democratica» (“Tyrannis”, Neri Pozza) è la storia di un percorso personale e collettivo per essere efficaci, cioè non distratti, e tempestivi, cioè consapevoli dell’urgenza, nella difesa di una democrazia in pericolo. Nell’immaginario dialogo con una ragazzina che a dieci anni partecipa con la madre alle contestazioni di Seattle 1999, c’è verosimilmente la lunga strada dell’autore stesso nella crescente angoscia per la crisi di valori e per la negazione progressiva della democrazia liberale nel mondo, proprio quella che negli anni Nonvanta era apparsa come la fine della storia e la vittoria indiscutibile della libertà. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il secolo in cui le democrazie hanno smesso di sentirsi invincibili

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