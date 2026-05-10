Miles Davis | il genio che ha rivoluzionato il suono del jazz

Miles Davis è stato un musicista statunitense noto per aver rivoluzionato il jazz nel corso della sua carriera. La sua influenza si è estesa attraverso vari stili e periodi, portando innovazioni che hanno cambiato il modo di suonare e ascoltare il genere. Numerosi musicisti hanno collaborato con lui, contribuendo a sviluppare nuove sonorità e direzioni musicali. La sua attività si è svolta principalmente tra gli anni Quaranta e Novanta, lasciando un'impronta duratura nel mondo della musica.

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? Domande chiave Come ha fatto Miles Davis a trasformare il silenzio in musica?. Chi sono i musicisti che hanno rivoluzionato il jazz grazie a lui?. Perché il passaggio al suono elettrico spaventò i puristi del genere?. Cosa accadde sul palco dell'Isola di Wight nel 1970?.? In Breve Collaboratori chiave includono John Coltrane, Bill Evans, Herbie Hancock e Wayne Shorter.. Album Kind of Blue del 1959 introduce il concetto di economia spirituale.. Performance storica all'Isola di Wight il 29 agosto 1970 con Chick Corea.. Evoluzione sonora passa da Birth of the Cool a Bitches Brew del 1969.. Il 26 maggio prossimo si celebrerà il centesimo anniversario della nascita di Miles Davis, una figura che ha ridefinito i confini della musica moderna attraverso una capacità di anticipare le epoche successive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miles Davis: il genio che ha rivoluzionato il suono del jazz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Powerful Life Lessons of Miles Davis | The Story Behind the Sound That Changed the World Notizie correlate Giuseppe Nappi: l’eredità del genio che ha rivoluzionato il ParkinsonLa neurologia perde una delle sue menti più brillanti: a 86 anni è scomparso il professor Giuseppe Nappi, figura di riferimento globale per lo studio... Sonorità visive: il genio di Miles Davis celebrato a Villa CattaneoVilla Cattaneo a Pordenone ospita la mostra dedicata al grande musicista Miles Davis, dall’ 8 maggio al 12 luglio, in onore del suo centenario per...