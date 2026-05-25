Il salvataggio e la corsa verso valle

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Soccorso Alpino ha recuperato una persona in un’area molto difficile da raggiungere. L’intervento si è svolto in una zona impervia, complicata da terreni ripidi e scoscese. Le operazioni sono durate diverse ore, a causa delle condizioni del terreno e della posizione della persona. Nessuna altra informazione sulle condizioni di salute o sui dettagli dell’incidente è stata resa nota.

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  Il Soccorso Alpino ha effettuato un difficile intervento di recupero a causa della zona particolarmente impervia. Poi il corpo della ragazza e il giovane ferito sono stati portati a Corvara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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