il salvataggio e la corsa verso valle

Il Soccorso Alpino ha recuperato una persona in un’area molto difficile da raggiungere. L’intervento si è svolto in una zona impervia, complicata da terreni ripidi e scoscese. Le operazioni sono durate diverse ore, a causa delle condizioni del terreno e della posizione della persona. Nessuna altra informazione sulle condizioni di salute o sui dettagli dell’incidente è stata resa nota.

Il Soccorso Alpino ha effettuato un difficile intervento di recupero a causa della zona particolarmente impervia. Poi il corpo della ragazza e il giovane ferito sono stati portati a Corvara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Brave Pug Saves Baby Bear as Runaway Fishing Boat Speeds Into Danger! (Wild River Rescue Story)

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Potrei aver rovinato il mio salvataggio, per favore aiutatemi reddit

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