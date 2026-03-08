Domenica 8 marzo 2026 a Reggio Emilia si sono susseguite diverse situazioni che coinvolgono la crisi di Realco, con una corsa solidale organizzata e un intervento di salvataggio dall’ottavo piano di un edificio. La giornata ha visto cittadini e volontari impegnati in diverse attività e operazioni di emergenza, evidenziando un quadro di eventi che hanno attirato l’attenzione locale.

Reggio Emilia, domenica 8 marzo 2026: una giornata densa di eventi che dipingono il volto complesso dell’Emilia-Romagna. Tra la crisi industriale della Realco e le iniziative sociali come la Mimosa Cross ad Albinea, il territorio mostra la sua duplice natura di motore economico e comunità solidale. Mentre i carabinieri salvano un giovane dall’ottavo piano, nel centro storico si discute del commercio locale. La tensione è palpabile anche nei garage del grattacielo dove sono stati sottratti attrezzi e biciclette elettriche per oltre ventimila euro, un furto che colpisce direttamente la sicurezza urbana. Nel frattempo, l’Impresa del Sassuolo ha superato l’Atalanta con un risultato di 2-1, mentre Annamaria Riva garantisce fondi per la Pediatria del Mire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: crisi Realco, corsa solidale e salvataggio dall’ottavo piano

Realco-Prampolini: Vertice a Reggio Emilia per 3,3 milioni di euro a rischio, tra mancati pagamenti e crisi finanziarie.Il Tribunale di Reggio Emilia è chiamato a dirimere una complessa e milionaria disputa tra la cooperativa Realco e l'ex presidente Donatella...

Precipita dall’ottavo piano: muore 31enne. A Pioltello l’ombra di un omicidioMilano, 1 febbraio 2026 – È precipitato dall’ottavo piano di un appartamento nel popoloso quartiere Satellite di Pioltello, comune alla periferia di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Reggio crisi Realco corsa solidale e....

La crisi di Realco: l’alleanza impossibile. VIDEOREGGIO EMILIA – L’11 luglio 2024 l’assemblea dei soci di Realco fu convocata per approvare il bilancio dell’anno precedente. Le vendite erano in lieve contrazione a 340 milioni, il risultato netto – e ... reggionline.com

La crisi di Realco: il bivio del giugno 2023. VIDEOREGGIO EMILIA – Nel luglio 2018 alla presidenza di Realco, al posto di Alessandro Moretti, arriva Donatella Prampolini. Socia da decenni, in consiglio di amministrazione dal 2016, la Prampolini era a ... reggionline.com