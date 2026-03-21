Corsa assist e continuità anche al fantacalcio | la media di Valle sfiora il 6,5

Da gazzetta.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al fantacalcio, il difensore del Como ha raggiunto una media vicina a 6,5, confermando il suo ruolo di assist e continuità. Inizialmente meno considerato rispetto a Alberto Moreno, ha saputo rafforzare la propria posizione grazie alle prestazioni sul campo. La sua crescita ha attirato l’attenzione dei manager virtuali, che continuano a puntare su di lui per la sua affidabilità.

Douvikas, Vojvoda, Perrone ma c'è anche Alex Valle. Tra le tante sorprese e conferme della stagione del Como, il difensore spagnolo è uno dei giocatore che più sta migliorando i suoi numeri, anche al fantacalcio, rispetto alla passata stagione. Il classe 2004 è stato protagonista nello scorso weekend, servendo l'assist a Douvikas per il gol dell'1-1 e chiudendo con un 7,5 in pagella al Fantacampionato Gazzetta. In totale sono quattro gli assist dell'esterno in 24 partite a voto, con due sole ammonizioni ricevute nonostante i compiti difensivi che ha in campo. Partito dietro ad Alberto Moreno nelle gerarchie di inizio... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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