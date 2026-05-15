Studentesse palestinesi da Gaza a Ancona la gioia dell' Ateneo | Un momento di grande valore umano e istituzionale
Nella mattinata di ieri si è tenuto presso il Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche un incontro ufficiale dedicato all’accoglienza di due studentesse palestinesi provenienti da Gaza. Dopo un percorso complesso e articolato, le giovani sono arrivate nella città italiana in modo sicuro e sono state ricevute in un momento che ha coinvolto sia le istituzioni accademiche che le rappresentanze universitarie. La visita ha rappresentato un momento di grande valore per l’Ateneo, che ha espresso il proprio sostegno alle studentesse.
Si è svolto ieri mattina, presso il Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche, un incontro ufficiale e momento di accoglienza, per due studentesse palestinesi, giunte ad Ancona al termine di un articolato percorso istituzionale che ha consentito loro di lasciare Gaza in sicurezza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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