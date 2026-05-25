Il rumeno Cristian Mungiu vince per la seconda volta la Palma d' Oro a Cannes con il film Fjord Tutti i premi nel video di Amicait

(askanews) – È andata per la seconda volta al regista rumeno Cristian Mungiu la Palma d’Oro della 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, per il suo film Fjord, una storia ambientata in Norvegia che mette in luce le fratture e le contraddizioni delle società che proclamano la propria tolleranza e apertura verso gli altri, quando la famiglia Gheorghiu, una coppia rumeno-norvegese profondamente religiosa, si trasferisce con i suoi figli in un villaggio all’estremità di un fiordo. Mungiu, che aveva già vinto una prima Palma d’Oro nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, ha commentato così: «Uno è eccezionale, due sono un po’ troppi, se volete il mio parere, perché sì, continuo a pensare che ci siano registi davvero straordinari che non hanno ancora vinto una Palma d’oro. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il rumeno Cristian Mungiu vince (per la seconda volta) la Palma d'Oro a Cannes con il film "Fjord". Tutti i premi nel video di Amica.it

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'Fjord' by Romania's Cristian Mungiu wins Cannes' top prize

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Temi più discussi: Cannes, seconda Palma d’oro per Cristian Mungiu; Cannes, Palma d’oro a Fjord di Cristian Mungiu; Cannes, la Palma d’oro 2026 al rumeno Fjord di Cristian Mungiu; A Cannes trionfa (di nuovo) il rumeno Cristian Mungiu con Fjord.

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