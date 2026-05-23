A Cannes 2026, la Palma d’oro è stata assegnata a ‘Fjord’ di Cristian Mungiu. La giuria ha deciso di premiare il film come miglior opera della manifestazione. La premiazione si è svolta durante la cerimonia ufficiale. Nessun altro dettaglio sui premi secondari è stato comunicato. La vittoria segna il riconoscimento internazionale del film e del regista. La manifestazione si è conclusa con questa premiazione.

A Cannes 2026 la Palma d’oro, il premio principale attribuito dalla giuria, è andata a ‘ Fjord ‘ del regista Cristian Mungiu. Il dramma di Cristian Mungiu ambientato in Norvegia è incentrato sulla polarizzazione politica. Il premio più prestigioso del Festival di Cannes è stato assegnato per la seconda volta al regista rumeno. L’edizione di quest’anno del festival ha visto pochi film emergere, ma “Fjord” ha riscosso grande ammirazione per la sua avvincente storia di quello che Mungiu ha definito “ fondamentalismo di sinistra “. Il film vede protagonisti Sebastian Stan e Renate Reinsve nei panni di due evangelici rumeni che si trasferiscono in Norvegia, ma poco dopo i loro figli vengono loro tolti dai servizi sociali per essere stati picchiati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cannes 2026, Palma d’oro a ‘Fjord’ di Cristian Mungiu: ecco tutti i premi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Festival de Cannes 2026 // Jornada 7 - Christian Mungiu y Arthur Harari generan debate

Notizie e thread social correlati

Fjord: l’ambiguità di Cristian Mungiu conquista CannesA guardare il cinema di Cristian Mungiu si fa presto a pensare che sia la natura stessa degli uomini a far più danni.

Festival di Cannes 2026: “Fjord” è Palma d’oro. Tutto il PalmarèsLa giuria, presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook e composta da Diego Céspedes, Isaach de Bankolé, Paul Laverty, Demi Moore, Ruth Negga,...

Temi più discussi: Festival Cannes 2026, il red carpet del 18 maggio, da Sharon Stone a Demi Moore. FOTO; Chi vince il Festival di Cannes 2026: pronostici e favoriti; Festival di Cannes 2026 tutti i film in concorso per la Palma d’oro; Cannes 2026 - Fjord, la recensione: la famiglia nel fiordo.

Anche #Fjord è Neon, di proprietà di Dan e Ryan Friedkin, presidenti della Roma. 7a Palma d’Oro consecutiva, una roba mai vista. 2019: Parasite 2021: Titane 2022: Triangle of Sadness 2023: Anatomia di una caduta 2024: Anora 2025: It Was Just an Acciden x.com

Cannes 2026 incorona Cristian Mungiu: Palma d’Oro a Fjord, dramma cupo e stratificato ambientato all’estremità di un fiordo norvegeseCannes 2026 incorona Cristian Mungiu: Palma d’Oro a Fjord, dramma cupo e stratificato ambientato all’estremità di un fiordo norvegese ... ilgiornaledellarte.com

Festival di Cannes 2026: Fjord di Cristian Mungiu conquista la Palma d’Oro. Tutti i vincitori della 79ª edizioneScopriamo insieme tutti i vincitori e i riconoscimenti assegnati durante la cerimonia di chiusura della 78ª edizione del Festival di Cannes. bestmovie.it

Griglia della giuria di Cannes dopo l'ottavo giorno: Minotauro ottiene 3.2 reddit