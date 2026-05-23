Cannes Palma d’Oro a ‘Fjord’ | il film di Cristian Mungiu conquista il Festival

Al 79° Festival di Cannes, il film ‘Fjord’ di Cristian Mungiu ha vinto la Palma d’Oro. La pellicola, un dramma familiare ambientato in Norvegia, vede tra i protagonisti Sebastian Stan e Renate Reinsve. La premiazione si è svolta durante la cerimonia ufficiale del festival, con il regista che ha ricevuto il riconoscimento. La vittoria è stata annunciata tra gli applausi del pubblico presente.

(Adnkronos) – Cristian Mungiu vince la Palma d'oro al 79esimo Festival di Cannes con 'Fjord', intenso dramma familiare ambientato in Norvegia con protagonisti Sebastian Stan e Renate Reinsve. Per il regista romeno si tratta della seconda Palma dopo quella ottenuta nel 2007 con '4 mesi, 3 settimane, 2 giorni'. Il film racconta della famiglia Gheorghiu:. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Festival de Cannes 2026 // Jornada 7 - Christian Mungiu y Arthur Harari generan debate

Notizie e thread social correlati

Cannes 2026, Palma d’oro a ‘Fjord’ di Cristian Mungiu: ecco tutti i premiA Cannes 2026 la Palma d’oro, il premio principale attribuito dalla giuria, è andata a ‘Fjord‘ del regista Cristian Mungiu.

“Fjord” del regista Cristian Mungiu ha vinto la Palma d’oro a CannesE il Grand Prix della Giuria è andato a "Minotaur", del regista russo in esilio Andrey Zvyagintsev

Temi più discussi: Festival Cannes 2026, il red carpet del 18 maggio, da Sharon Stone a Demi Moore. FOTO; Cannes 79 – Fjord: incontro con Cristian Mungiu e il cast; Fjord, difficoltà di integrazione e dilemmi morali secondo Cristian Mungiu; Mungiu, ritorno a Cannes. In Fjord il coraggio di mostrare i torti di tutti.

Cannes, la Palma d'oro a Fjord di Cristian Mungiu x.com

A Cannes il palmares, la Palma d'oro per Fjord di Cristian Mungiu a CannesMacchia e Campagne, migliori attori ex aequo per Coward di Lukas Dhont. La Palma onoraria a Barbra Streisand, Isabelle Huppert: 'In lei pensiero e spettacolo, intelligenza e fascino popolare' (ANSA) ... ansa.it

Festival di Cannes 2026: Fjord di Cristian Mungiu conquista la Palma d’Oro. Tutti i vincitori della 79ª edizioneScopriamo insieme tutti i vincitori e i riconoscimenti assegnati durante la cerimonia di chiusura della 78ª edizione del Festival di Cannes. bestmovie.it

Griglia della giuria di Cannes dopo l'ottavo giorno: Minotauro ottiene 3.2 reddit