Un robot umanoide ha eseguito una coreografia su Billie Jean di Michael Jackson davanti a un pubblico reale. Dopo aver ballato, si è verificato un evento imprevisto che ha suscitato ilarità tra gli spettatori. Il video mostra il momento in cui la performance si interrompe o si verifica qualcosa di inatteso, creando un effetto comico. La scena rappresenta un passaggio dalla dimostrazione tecnica alla reazione spontanea, rendendo il robot protagonista di un episodio che ha attirato l’attenzione di chi ha assistito.

C’è un momento preciso in cui la tecnologia smette di essere una dimostrazione asettica di algoritmi e servomotori, e diventa qualcosa di più viscerale: quando un robot umanoide si esibisce davanti a un pubblico reale, ballando sulle note di Billie Jean di Michael Jackson. È esattamente quello che è successo a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, durante un evento organizzato dal negozio di robotica Future Era. Un momento che doveva rappresentare il trionfo dell’ingegneria applicata al movimento, e che invece si è trasformato in un finale tanto inaspettato quanto istruttivo sui limiti ancora evidenti della robotica umanoide. Il video. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il robot balla “Billie Jean” di Michael Jackson, poi succede qualcosa che nessuno si aspettava (il video è esilarante)

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