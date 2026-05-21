Robot umanoide balla Billie Jean di Michael Jackson come in una vera performance live | il finale lascia tutti spiazzati – IL VIDEO

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento a Shenzhen organizzato dal negozio di robot Future Era, un robot umanoide ha eseguito una coreografia su “Billie Jean” di Michael Jackson. La performance si è conclusa in modo inaspettato, lasciando i presenti senza parole. Un video della dimostrazione ha mostrato il robot che ballava in modo fluido, coinvolgendo il pubblico. La scena ha attirato l’attenzione di chi era presente e ha fatto il giro dei social network.

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A Shenzhen, in Cina, durante un evento organizzato dal negozio di robot Future Era, un robot umanoide è stato protagonista di una dimostrazione finita in modo inatteso. Il video dell’esibizione è diventato rapidamente virale sui social. Sul palco il robot si muove sulle note di “Billie Jean” di Michael Jackson. All’inizio la performance appare abbastanza fluida: passi coordinati, movimenti delle braccia sincronizzati con la musica, una sequenza che dà l’idea di un buon livello di controllo del movimento. La dimostrazione cambia però tono quando il robot si avvicina al bordo del palco. In corrispondenza di alcuni gradini, il dispositivo perde l’equilibrio e inciampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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