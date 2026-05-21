Robot umanoide balla Billie Jean di Michael Jackson come in una vera performance live | il finale lascia tutti spiazzati – IL VIDEO

Durante un evento a Shenzhen organizzato dal negozio di robot Future Era, un robot umanoide ha eseguito una coreografia su “Billie Jean” di Michael Jackson. La performance si è conclusa in modo inaspettato, lasciando i presenti senza parole. Un video della dimostrazione ha mostrato il robot che ballava in modo fluido, coinvolgendo il pubblico. La scena ha attirato l’attenzione di chi era presente e ha fatto il giro dei social network.

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