Il robot cinese balla come Michael Jackson | finisce in disgrazia
Un robot cinese progettato per imitare i movimenti di Michael Jackson, in particolare il celebre moonwalk, ha causato un incidente durante una dimostrazione pubblica. Durante l'esibizione, il robot ha perso l'equilibrio e ha scivolato, portando a un risultato inatteso. L'evento ha attirato l'attenzione sui limiti delle tecnologie robotiche e sulla difficoltà di replicare i movimenti complessi del re del pop. La performance si è conclusa con il robot in condizioni di inattività, suscitando commenti sulla sua affidabilità.
Passo scivolato, anche snodate, il celeberrimo moonwalk. L'esperimento del robot cinese che imita Michael Jackson, il re del pop e precursore delle scenografie più spericolate, era destinato a finire nel disastro. Un disastro, va detto, assolutamente spettacolare. L'umanoide è stato il grande protagonista dell'evento organizzato dal negozio di elettronica avanzata Future Era di Shenzhen, in Cina appunto. Negli ultimi mesi i passi da gigante della robotica e dell'Intelligenza artificiale ha permesso di mettere in scena eventi sempre più clamorosi. Buon ultimo, il record di un robot, Lightining (tradotto dall'inglese: "Fulmine", nomen omen. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
China is scary.. robot dancing to Michael Jackson!
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