Il robot cinese balla come Michael Jackson | finisce in disgrazia

Un robot cinese progettato per imitare i movimenti di Michael Jackson, in particolare il celebre moonwalk, ha causato un incidente durante una dimostrazione pubblica. Durante l'esibizione, il robot ha perso l'equilibrio e ha scivolato, portando a un risultato inatteso. L'evento ha attirato l'attenzione sui limiti delle tecnologie robotiche e sulla difficoltà di replicare i movimenti complessi del re del pop. La performance si è conclusa con il robot in condizioni di inattività, suscitando commenti sulla sua affidabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui