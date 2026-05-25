Il ritorno di Barbara Francesca Ovieni | una notte magica

Barbara Francesca Ovieni è tornata a condurre uno spettacolo a Milano, attirando l’attenzione con una serata ricca di emozioni e colpi di scena. La conduttrice ha partecipato a un evento che ha visto la presenza di pubblico e artisti, creando un’atmosfera di grande coinvolgimento. La serata si è conclusa con una performance che ha lasciato il pubblico entusiasta, confermando il suo ritorno nel mondo dello spettacolo.

. Sotto i riflettori milanesi, la nota conduttrice Barbara Francesca Ovieni si rende protagonista di un appuntamento indimenticabile colmo di emozioni, fascino e colpi di scena artistici. Barbara Francesca Ovieni è stata tra le figure centrali della finale della 14ª edizione di Aegyptia Fashion Lab, il talent internazionale dedicato ai migliori make-up artist e hair stylist emergenti. L’evento si è svolto nella prestigiosa location del JustMe di Milano. Con eleganza, ritmo e una solida esperienza televisiva, Barbara Francesca Ovieni ha guidato la serata accompagnando concorrenti e ospiti in un appuntamento all’insegna della creatività e del talento. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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