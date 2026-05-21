Una notte magica all' Idroscalo con migliaia di lanterne sull' acqua arriva a Milano il festival dei desideri
Milano si appresta ad ospitare il festival dei desideri, un evento che trasforma l’Idroscalo in un palcoscenico di luci e colori. Durante la serata, migliaia di lanterne vengono lanciate sull’acqua, creando un’atmosfera magica e suggestiva. Lo spettacolo richiama le manifestazioni simili di altre grandi città del mondo, attirando un vasto pubblico pronto a vivere questa esperienza unica. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e di regolamentazione vigenti.
Milano si prepara a vivere una di quelle notti in cui la realtà sembra sospesa, lasciando spazio a uno spettacolo visivo che ha già fatto innamorare le grandi metropoli mondiali, da New York a Los Angeles fino a Toronto. Il Water Lantern Festival, l'evento itinerante che celebra la luce, la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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