Una notte magica all' Idroscalo con migliaia di lanterne sull' acqua arriva a Milano il festival dei desideri

Milano si appresta ad ospitare il festival dei desideri, un evento che trasforma l’Idroscalo in un palcoscenico di luci e colori. Durante la serata, migliaia di lanterne vengono lanciate sull’acqua, creando un’atmosfera magica e suggestiva. Lo spettacolo richiama le manifestazioni simili di altre grandi città del mondo, attirando un vasto pubblico pronto a vivere questa esperienza unica. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e di regolamentazione vigenti.

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