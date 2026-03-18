La notte magica di Bove segna il primo gol con il Watford al 94′ un mese dopo il ritorno in campo
Nella notte di Bove, segnata dal suo primo gol con il Watford, avvenuto al 94' durante una partita, si è vista una scena di grande entusiasmo. Dopo 15 mesi dal suo malore e un mese dal rientro in campo, il calciatore si è lasciato andare all’abbraccio con i tifosi, esprimendo tutta la gioia per il momento.
È una gioia incontenibile quella di Bove che si lascia andare all'abbraccio con i tifosi dopo aver segnato il suo primo gol con il Watford: 15 mesi dopo il malore torna a esultare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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