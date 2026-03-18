La notte magica di Bove segna il primo gol con il Watford al 94&#8242; un mese dopo il ritorno in campo

Da fanpage.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Bove, segnata dal suo primo gol con il Watford, avvenuto al 94' durante una partita, si è vista una scena di grande entusiasmo. Dopo 15 mesi dal suo malore e un mese dal rientro in campo, il calciatore si è lasciato andare all’abbraccio con i tifosi, esprimendo tutta la gioia per il momento.

È una gioia incontenibile quella di Bove che si lascia andare all'abbraccio con i tifosi dopo aver segnato il suo primo gol con il Watford: 15 mesi dopo il malore torna a esultare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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