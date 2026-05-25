Il Giro d’Italia è tornato a Milano dopo cinque anni di assenza, attirando migliaia di spettatori lungo le strade della città. Il sindaco ha espresso il desiderio di vedere l’ultima tappa della prossima edizione concludersi nel capoluogo lombardo. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali su questa possibilità, ma si tratta di una proposta che circola tra le ipotesi per il futuro. La corsa attraversa diverse regioni e città italiane durante il suo percorso annuale.

Il Giro d’Italia è appena tornato a Milano dopo cinque anni di assenza, ma il sindaco Giuseppe Sala già sogna di fare concludere la prossima edizione della corsa rosa proprio nel capoluogo lombardo, come accaduto in varie edizioni del passato. Il primo cittadino, ieri pomeriggio al traguardo della tappa, risponde a questa domanda dei cronisti: è possibile portare il finale del Giro a Milano in una delle prossime edizioni? "Purtroppo non toccherà più a me, però per lo meno una riflessione vorrei farla sull’ultimo anno di mandato (il 2027, ndr). Sarebbe un sogno. Io poi sono un fanatico del ciclismo. Sarebbe molto bello avere la tappa finale del Giro, ci ragioneremo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ritorno del Giro in città. Migliaia di fan nelle strade. Il sindaco: l’ultima tappa nel 2027 sarebbe un sogno

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