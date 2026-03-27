Andrea Vendrame, professionista del ciclismo di 31 anni, proveniente dal Veneto, è considerato uno dei corridori italiani più costanti e completi nel panorama attuale. Recentemente ha dichiarato di sognare una tappa al Giro d’Italia che si svolga sulle strade della sua regione e ha affermato di avere ancora margini di miglioramento in ambito nutrizionale.

Andrea Vendrame, 31enne veneto, è uno dei corridori italiani più completi e continui del panorama attuale. In carriera può vantare due vittorie di tappa al Giro d’Italia, oltre a successi di prestigio alla Tirreno-Adriatico, al Tro-Bro Léon e al Route d’Occitanie. Dopo sei stagioni con la AG2R, squadra con cui ha compiuto il salto nel WorldTour, in questa stagione ha scelto di rimettersi in gioco approdando alla Jayco AlUla. Una nuova avventura che lo ha subito convinto, anche grazie alla fiducia ricevuta e a un ambiente in cui ha ritrovato un forte spirito di gruppo, oltre all’ex compagno Ben O’Connor. Lo abbiamo raggiunto durante il ritiro in altura a Sierra Nevada, dove resterà fino al 10 aprile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Vendrame: “Sogno una tappa al Giro d’Italia sulle strade di casa. Ho ancora margini sulla nutrizione”

Articoli correlati

Petta: “Baronissi aderisce al Giro d’Italia per la Pace: una tappa per costruire futuro e fraternità”Tempo di lettura: 3 minutiBaronissi sceglie di essere protagonista di un grande messaggio nazionale di speranza e responsabilità.

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Giulio Pellizzari sogna l’impresa sulle strade di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa della...

Aggiornamenti e notizie su Andrea Vendrame

Temi più discussi: Milano-Sanremo, Vendrame sesto e primo italiano: Ora sogno l’Amstel Gold Race (Video); Prof, Vendrame: Alla Milano-Sanremo voglio la top ten; MILANO-SANREMO. TADEJ POGACAR TINGE D'ARCOBALENO VIA ROMA. VIDEO; Pagelle Milano-Sanremo 2026: Pogacar li sgretola uno dopo l’altro; Ganna si eclissa.

Andrea Vendrame: Sogno una tappa al Giro d’Italia sulle strade di casa. Ho ancora margini sulla nutrizioneAndrea Vendrame, 31enne veneto, è uno dei corridori italiani più completi e continui del panorama attuale. In carriera può vantare due vittorie di tappa ... oasport.it

Tirreno-Adriatico, Andrea Vendrame vince la 3^ tappa. Ganna leaderAncora un successo italiano alla Tirreno-Adriatico, dopo le vittorie di Ganna e Milan nelle prime due frazioni. Andrea Vendrame ha conquistato la terza tappa, da Follonica a Colfiorito di 239 ... sport.sky.it

#Ciclismo, Sono ben tre i ciclisti italiani che hanno chiuso nella top ten della Milano Sanremo sabato scorso. Andrea #Vendrame si è piazzato sesto, Luca #Trentin nono e Edoardo Zambanini decimo. - facebook.com facebook

Andrea Vendrame 2026 : 698 uci pts Milan Sanremo 6 GC Tirreno 11 S6 - San Severino Marche 10 S4 - Tagliacozzo › Martinsicuro 7 S2 - Camaiore › San Gimignano 5 Strade Bianche 16 Laigueglia 5 Trofeo Serra Tramuntana 5 Trofeo Calvià 7 Gran Premio x.com