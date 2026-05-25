Il risultato definitivo a Cervia | Boschetti strappa la vittoria al primo turno
A Cervia, Mirko Boschetti del centrosinistra ha vinto al primo turno con il 52,66% delle preferenze. Lo spoglio delle 30 sezioni è stato completato, confermando il risultato finale.
Terminato lo spoglio dei voti a Cervia. Ora che tutte le 30 sezioni sono state scrutinate può festeggiare il centrosinistra di Mirko Boschetti che strappa la vittoria al primo turno grazie al 52,66% dei voti. Più distanti gli avversari di centrodestra, a cominciare da Marco Delorenzi (FdI-FI-Ppn). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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