Il rischio di un risarcimento sempre più lontano dalla vita reale

Durante un convegno dedicato al risarcimento del danno grave alla persona, è stato evidenziato come le proposte di risarcimento siano spesso distanti dalla realtà quotidiana delle vittime. Gli esperti hanno analizzato le modalità di calcolo e le tendenze attuali, sottolineando come le somme previste non sempre riflettano l’effettiva sofferenza o le conseguenze di eventi dannosi. Sono stati discussi i limiti e le criticità del sistema attuale, senza entrare in dettagli specifici di casi o normative.

Nel corso del convegno dal titolo “Il risarcimento del danno grave alla persona nella R.C. Auto e nella R.C. sanitaria” organizzato a Roma dall’ IVASS il 13 aprile 2026, Giacomo Travaglino, già presidente titolare della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, è intervenuto affrontando alcuni dei nodi più delicati del sistema italiano del risarcimento del danno non patrimoniale. L’intervento ha toccato diversi temi centrali: in particolare Travaglino ha richiamato la necessità di una tabella unica nazionale per il danno da perdita del rapporto parentale, oltre alla funzione della rendita vitalizia e il rapporto tra progresso scientifico e determinazione del grado di invalidità permanente. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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She waited 7 years for a proposal, only to learn she was a stand-in. After she left, he lost it.

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