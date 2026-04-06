Dopo sei mesi il caso Beatrice Venezi è sempre più lontano dalla soluzione

Dopo più di sei mesi, il caso legato alla nomina di Beatrice Venezi come direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia resta senza una risoluzione. La comunicazione ufficiale è avvenuta il 22 settembre scorso, quando il teatro ha annunciato la nomina per un incarico di quattro anni, a partire da ottobre 2026. Da allora, non sono stati annunciati aggiornamenti o decisioni ufficiali riguardo alla situazione.

Aumentano le contestazioni al sovrintendente Colabianchi, che tira dritto. Non c'è un tavolo di mediazione, la direttrice lavora tra Toscana e Sudamerica ma a Venezia non si vede. Voci sul concerto di piazza San Marco Sono passati più di sei mesi da quando il Teatro La Fenice di Venezia ha comunicato, il 22 settembre scorso, la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale per quattro anni, a partire da ottobre 2026. Nomina che, per merito e per metodo, ha portato alla contestazione quasi unanime dei lavoratori del Teatro. Da allora ci sono stati uno sciopero, interrogazioni parlamentari, le dimissioni di un membro del consiglio d'indirizzo del Teatro, petizioni una “protesta delle spille” che sta spopolando nei teatri italiani e non solo, eppure, nonostante questo, o forse per questo, la soluzione appare più lontana che mai. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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La Fenice, Rsu: “Parole di Beatrice Venezi non orientate a trovare una soluzione”(Adnkronos) – Nessuna replica nel merito, nessuna risposta alle singole affermazioni.

Temi più discussi: Galeone storico tocca di nuovo l'acqua dopo sei mesi di restauro; Fenice, ancora proteste. Il coro in platea chiede le dimissioni di Colabianchi. Il sovrintendente: Nessun passo indietro; Mafia al Tronchetto, Loris Trabujo a giudizio per estorsione; Margherita fattura quasi 100 milioni: entro fine anno 40 assunzioni e un nuovo impianto a San Donà.

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Le tensioni della Fenice finiscono nell'ultimo disco di Furio (ex Pitura Freska): «Ma nulla di personale contro Beatrice Venezi»Il caso Fenice diventa il brano di ritorno sulla scena musicale degli Ska-j. Dopo sei anni di silenzio ieri Marco Forieri ha pubblicato sulle piattaforme il nuovo singolo Venezia Venezia, composto da ... corrieredelveneto.corriere.it

ICYMI: Il sovraintendente intende proseguire nel suo mandato nonostante le critiche e il braccio di ferro con l’Orchestra contraria alla nomina di Beatrice Venezi facebook

L’EGEMONIA DEL LUOGOCOMUNISMO DI DUE “INTELLETTUALI” MALDESTRI, BEATRICE VENEZI E BUTTAFUOCO x.com