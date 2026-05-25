Il Rione Croce piange ’Carletto’ Sclano

Notizia in breve

Il Rione Croce e Porto Santo Stefano piangono la scomparsa di Carlo Sclano, conosciuto come ’Carletto’. La perdita di questa figura carismatica si fa sentire nel mondo del Palio e nella comunità locale. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti e gli appassionati della tradizione. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle circostanze della sua morte.