Il Rione Croce piange ’Carletto’ Sclano
Il Rione Croce e Porto Santo Stefano piangono la scomparsa di Carlo Sclano, conosciuto come ’Carletto’. La perdita di questa figura carismatica si fa sentire nel mondo del Palio e nella comunità locale. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti e gli appassionati della tradizione. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle circostanze della sua morte.
Il mondo del Palio perde un altro dei suoi elementi carismatici. Il rione Croce, ma anche tutta la comunità di Porto Santo Stefano, piangono Carlo Sclano, per tutti ’Carletto’. Se n’è andato ieri a seguito di una malattia a 64 anni, a poche ore dall’estremo saluto al timoniere Michele Giovani. Sui canali social il commosso saluto del rione biancorosso, di cui ’Carletto’ era presenza fissa e contradaiolo tra più riconosciuti. "Purtroppo siamo a dare l’ultimo abbraccio al più carismatico rionale per noi della Croce, ’Carletto’ – dicono –. Quando ci lascia un amico come Carlo il dolore che ci accompagna è pari alla perdita di un familiare. Un sentimento forte che ci arriva dal profondo del cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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