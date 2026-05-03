Sassello piange Simona Caviglia | addio alla Croce Rossa a 47 anni

A 47 anni, Simona Caviglia è morta lasciando un vuoto tra le comunità di Sassello e Varazze. La sua presenza era molto sentita in paese, dove aveva dedicato molto del suo tempo alle attività della Croce Rossa. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti, molti dei quali ricordano il suo impegno e la disponibilità. La perdita di Caviglia rappresenta un momento di lutto per il tessuto sociale locale.

? Cosa scoprirai Chi era la donna che univa Sassello e Varazze?. Come ha influenzato il tessuto sociale del borgo la sua scomparsa?. Perché il sindaco ha definito la sua famiglia straordinaria?. Quando si terranno i momenti di preghiera per l'ultimo saluto?.? In Breve Il sindaco Gian Marco Scasso esprime vicinanza alla famiglia della defunta.. Rosario stasera alle 20:30 presso la basilica dell’Immacolata Concezione.. Funerale lunedì 4 maggio alle 10:30 nella chiesa della Santissima Trinità.. Il lutto coinvolge anche la comunità di Varazze dove è cresciuta.. Il borgo di Sassello si risveglia oggi sotto il segno di un dolore profondo per la scomparsa di Simona Caviglia, avvenuta nella giornata di ieri a soli 47 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassello piange Simona Caviglia: addio alla Croce Rossa a 47 anni Notizie correlate Addio al Generale Sirico: Capua piange il valoroso ufficiale a 47 anniLa comunità di Capua si risveglia oggi con il dolore per la prematura scomparsa del generale di brigata aerea Vincenzo Sirico, deceduto all’età di 47... Addio a Rossella Esposito, il Foro di Napoli piange l’avvocatessa morta a 47 anniC’è un silenzio particolare che scende quando una notizia attraversa corridoi già abituati alle urgenze, alle attese, alle parole pesanti.