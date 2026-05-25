All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Da qualche mese il Retinal Shot Celimax è uno di quei prodotti che compaiono in ogni angolo dell' internet beauty nella più totale spontaneità, senza che qualcuno sembri averne pianificato la diffusione. Stabile nelle classifiche Amazon, con migliaia di recensioni positive e una fanbase che parla di risultati con la precisione di chi ne ha tenuto un vero e proprio monitoraggio: vale dunque la pena provare a capirne di più. Il brand si chiama Celimax, viene da Seoul, e il nome nasce dalla fusione di "cell" e "climax": già questo dice tutto sul commitment del brand. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Retinal Shot Celimax è il nuovo tormentone mondiale della skincare coreana, con oltre 10 mila recensioni positive su Amazon

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Retinal Shot Celimax - Vale Realmente a Pena

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