Il detergente viso di CeraVe ha raccolto oltre 30.000 recensioni positive su Amazon, attirando l'attenzione di molti consumatori. Le opinioni riguardano principalmente l’efficacia del prodotto e la sua delicatezza sulla pelle. La maggior parte delle recensioni evidenzia risultati visibili dopo l’uso e una buona tollerabilità. Il prodotto è disponibile in diverse varianti, rendendolo una scelta frequente tra chi cerca un detergente affidabile.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il detergente viso - o cleanser, per chi preferisce il termine inglese - è spesso l’ultimo pensiero di chi progetta la propria skincare, e questo è un clamoroso errore. Lo scegliamo di fretta, lo usiamo distrattamente e poi pretendiamo una pelle impeccabile, come se bastasse una crema costosa per sistemare tutto. La detersione però è il momento in cui decidiamo se collaborare con la nostra pelle oppure complicarle la vita. Sporco urbano, sebo, residui di cosmetici e particelle invisibili si accumulano ogni giorno sulla nostra pelle, e ignorarli significa lasciare campo libero a imperfezioni, lucidità fuori controllo e grana irregolare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il detergente viso di CeraVe ha più di 30 mila recensioni positive su Amazon, e abbiamo capito perché

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