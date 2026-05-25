Il responso del popolo va rispettato | il commento del candidato sindaco Lamberti Castronuovo
Il candidato civico Eduardo Lamberti Castronuovo ha ammesso la vittoria di Cannizzaro, affermando che il risultato era prevedibile. Ha dichiarato che il responso degli elettori va rispettato e ha commentato così la conclusione delle operazioni di voto. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle percentuali o alle modalità di campagna. La comunicazione si è concentrata esclusivamente sulla conferma del risultato e sulla richiesta di rispetto per la decisione popolare.
“Il responso del popolo va rispettato”: il candidato civico Eduardo Lamberti Castronuovo riconosce la vittoria di Cannizzaro e aggiunge: "Risultato prevedibile. Ciò che interessa a me e al polo civico è che la città venga amministrata bene perché ritorni normale. Tanto di cappello al vincitore". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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