Il responso del popolo va rispettato | il commento del candidato sindaco Lamberti Castronuovo

Da reggiotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il candidato civico Eduardo Lamberti Castronuovo ha ammesso la vittoria di Cannizzaro, affermando che il risultato era prevedibile. Ha dichiarato che il responso degli elettori va rispettato e ha commentato così la conclusione delle operazioni di voto. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle percentuali o alle modalità di campagna. La comunicazione si è concentrata esclusivamente sulla conferma del risultato e sulla richiesta di rispetto per la decisione popolare.

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“Il responso del popolo va rispettato”: il candidato civico Eduardo Lamberti Castronuovo riconosce la vittoria di Cannizzaro e aggiunge: "Risultato prevedibile. Ciò che interessa a me e al polo civico è che la città venga amministrata bene perché ritorni normale. Tanto di cappello al vincitore". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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