Il responso del popolo va rispettato | il commento del candidato sindaco Lamberti Castronuovo

Notizia in breve

Il candidato civico Eduardo Lamberti Castronuovo ha ammesso la vittoria di Cannizzaro, affermando che il risultato era prevedibile. Ha dichiarato che il responso degli elettori va rispettato e ha commentato così la conclusione delle operazioni di voto. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle percentuali o alle modalità di campagna. La comunicazione si è concentrata esclusivamente sulla conferma del risultato e sulla richiesta di rispetto per la decisione popolare.