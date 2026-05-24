Comunali il candidato sindaco Lamberti Castronuovo vota al Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro
Il candidato sindaco Lamberti Castronuovo ha votato alla sezione Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro, accompagnato da alcuni candidati del suo gruppo. È arrivato puntuale e visibilmente emozionato, ha espletato le formalità di rito e ha lasciato il seggio dopo aver esercitato il diritto di voto. La sua presenza è stata notata da altri elettori e personale della sezione. Il voto si è svolto senza incidenti.
Emozionato e puntuale sull'orario di marcia, il candidato sindaco Eduardo Lamberti Castronuovo, accompagnato da un gruppo di candidati del polo civico, ha votato nella sezione n. 120 dell'istituto comprensivo Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Elezioni Comunali, Lamberti Castronuovo nessuno può guidare Reggio da solo
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