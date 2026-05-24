Comunali il candidato sindaco Lamberti Castronuovo vota al Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro

Notizia in breve

Il candidato sindaco Lamberti Castronuovo ha votato alla sezione Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro, accompagnato da alcuni candidati del suo gruppo. È arrivato puntuale e visibilmente emozionato, ha espletato le formalità di rito e ha lasciato il seggio dopo aver esercitato il diritto di voto. La sua presenza è stata notata da altri elettori e personale della sezione. Il voto si è svolto senza incidenti.