Il progetto della Cina per rispondere alla crisi delle rotte commerciali | il Pinglu canal

Nel sud-ovest della Cina, il rumore incessante degli escavatori accompagna il conto alla rovescia per quello che Pechino ha ribattezzato il "progetto del secolo". È il canale di Pinglu, una nuova via d'acqua navigabile della lunghezza di 134 chilometri il cui termine dei lavori è previsto entro. 🔗 Leggi su Today.it

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CHINA Builds Secret Island Airbase — US Navy DESTROYS the Runway in 6 Minutes | Then THIS Happened…

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