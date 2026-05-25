La Cina ha annunciato l'apertura del Canale di Pinglu, una nuova rotta che collega l’interno del Paese al porto franco di Hainan nel Mar Cinese Meridionale. Questa iniziativa mira a migliorare le connessioni commerciali e ridurre i tempi di trasporto, rispondendo alle recenti difficoltà nelle rotte globali. La decisione è stata comunicata ufficialmente come parte di una strategia di rafforzamento delle infrastrutture marittime nazionali.

Per alcuni è una scommessa audace, per altri un azzardo evitabile. Per la Cina si tratta invece di una mossa strategica di fondamentale importanza per collegare il suo entroterra al porto franco di Hainan, nel Mar Cinese Meridionale. L’oggetto del discorso è il canale di Pinglu, una rotta navigabile lunga 134 chilometri che unirà Nanning, capoluogo della provincia meridionale del Guangxi, al Golfo del Tonchino. Il progetto è entrato nella fase finale di costruzione e, a meno di inaspettati rallentamenti, i primi test dovrebbero iniziare il prossimo settembre. Ma per quale motivo Pechino ha investito 13,7 miliardi di dollari per realizzare... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La risposta della Cina alla crisi globale delle rotte commerciali: il Canale di Pinglu

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Marco Rubio Issues Major Warning on China Strait Crisis and Global Stability Risks

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