L’attenzione internazionale si concentra spesso sulle risorse energetiche che attraversano lo Stretto di Hormuz, considerato un punto nevralgico per il petrolio e il gas. Tuttavia, questa stretta fascia di mare rappresenta anche un passaggio cruciale per le rotte commerciali di alimenti e fertilizzanti, elementi fondamentali per l’agricoltura globale. La stabilità di queste rotte influisce sulla disponibilità di risorse chimiche impiegate nella produzione alimentare, rendendo il loro controllo un aspetto chiave per l’approvvigionamento alimentare mondiale.

Lo Stretto di Hormuz è nel mirino del mondo per il petrolio e il gas. Eppure, attraverso quella fascia di mare stretta passa qualcosa di meno visibile ma altrettanto decisivo per la sopravvivenza di miliardi di persone come l’energia chimica che nutre l’agricoltura industriale. Ammoniaca, urea, fertilizzanti azotati. Sono questi, non solo i carburanti, a rendere lo stretto un punto di non ritorno per la stabilità alimentare del pianeta. Per troppo tempo abbiamo considerato le crisi alimentari come eventi locali come una siccità, una guerra civile, uno shock temporaneo sui mercati. Oggi il rischio è sistemico. Non manca il cibo, per ora. Quello che vacilla è il sistema che lo produce. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il cibo fragile. Perché la prossima crisi alimentare globale non nascerà dai campi, ma dalle rotte commerciali

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