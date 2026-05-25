Il progetto da 100mila euro per dare una nuova casa ristrutturata alle associazioni

Notizia in breve

Un progetto da 100mila euro sta portando a una ristrutturazione completa di un edificio usato come punto di incontro per le associazioni di Giussano e zone limitrofe. I lavori prevedono interventi strutturali e di miglioramento degli spazi interni, con l’obiettivo di rendere l’edificio più funzionale e accogliente. La ristrutturazione riguarda principalmente gli ambienti destinati alle attività associative e agli incontri pubblici.