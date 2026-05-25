Il progetto da 100mila euro per dare una nuova casa ristrutturata alle associazioni
Un progetto da 100mila euro sta portando a una ristrutturazione completa di un edificio usato come punto di incontro per le associazioni di Giussano e zone limitrofe. I lavori prevedono interventi strutturali e di miglioramento degli spazi interni, con l’obiettivo di rendere l’edificio più funzionale e accogliente. La ristrutturazione riguarda principalmente gli ambienti destinati alle attività associative e agli incontri pubblici.
Centomila euro di lavori per portare a nuova vita il punto di riferimento per le associazioni di Giussano e non solo. Sono quelli che partiranno prossimamente a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo per l’intervento di manutenzione straordinaria dello stabile comunale “La Stazione”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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