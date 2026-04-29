Hashish confezionato con merendine e foto di Baggio | una partita di droga da oltre 100mila euro nella casa di famiglia

Durante un intervento nella zona di Cotignola, le forze dell'ordine hanno sequestrato più di sedici chilogrammi di hashish nascosti all’interno di un'abitazione. La sostanza stupefacente era confezionata in pacchetti simili a merendine e decorata con foto di un ex calciatore. Il valore della droga sul mercato stimato supera i 100.000 euro. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata in relazione all'operazione.

Un vero e proprio covo della droga scoperto all'interno di una casa di famiglia. Oltre sedici chilogrammi di hashish sono stati scoperti e sequestrati dalla Polizia di Stato a seguito di un blitz in una abitazione nella zona di Cotignola. Un'operazione in realtà ramificata che ha previsto varie.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Traffico di droga "online": base a Napoli, sequestro da oltre 100mila euroLa guardia di finanza di Caltanissetta ha intercettato e tratto in arresto due uomini, che agivano nella provincia di Napoli, sorpresi all’interno di... Napoli, droga in casa: arrestato 32enne con oltre 3kg di droga e 7mila euro in contantiL’operazione è stata condotta dagli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia durante un servizio di controllo del territorio. Contenuti utili per approfondire Di sera in strada con un pacco di merendine in mano, fermato dalla polizia: dentro 4 panetti di hashishIn giro in strada di sera con un pacco di merendine in mano, un uomo di 37 anni ha insospettito una pattuglia di polizia che lo ha fermato scoprendo che dentro il pacco in realtà insieme alle ... fanpage.it Nasconde oltre 18mila euro in contanti nel pacco delle merendine in cucina: arrestato 34enne a LegnanoNascondeva migliaia di euro in contanti all'interno della dispensa della cucina di casa, avvolti in un maxi pacco di merendine confezionate, e altri soldi ancora in una delle camere da letto. È ... fanpage.it