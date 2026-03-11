Da area abbandonata a grande parco urbano | il progetto ' Fiumi verdi' per dare nuova vita agli spazi ex Rai a Ceglie

Il Comune ha deciso di trasformare un'area abbandonata in un grande parco urbano di quasi dodici ettari nel quartiere di Ceglie del Campo. Nei giorni scorsi, sono stati stanziati due milioni e 300mila euro per l'acquisto dell'ex compendio Rai. La vicesindaco e assessora alla Rigenerazione urbana ha annunciato ufficialmente questa decisione, inserendo il progetto nel piano di riqualificazione della zona.

Un grande parco urbano di quasi dodici ettari, al posto di un'area oggi abbandonata. Nei giorni scorsi, il Comune ha stanziato i due milioni e 300mila euro necessari ad acquisire l'ex compendio Rai a Ceglie del Campo e oggi la vicesindaco e assessora alla Rigenerazione urbana, Giovanna Iacovone.