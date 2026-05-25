Il primario Michieletti torna a lavorare nonostante inchiesta per stupro | Violenze su un'infermiera per 10 anni

Il primario Emanuele Michieletti, accusato di aver commesso violenze su colleghe e infermiere nel reparto di radiologia di un ospedale, ha ripreso l’attività lavorativa in uno studio privato. L’Ordine dei Medici ha revocato la sospensione che era stata applicata in precedenza.

Il primario Emanuele Michieletti accusato di violenza sessuale sulle colleghe e le infermiere del reparto di radiologia dell'ospedale Gugliemo da Saliceto di Piacenza è tornato a lavorare, seppure in uno studio privato: l'Ordine dei Medici ha revocato la sospensione. Dalla chiusura delle indagini è emerso quadro gravissimo: "Violenze su almeno 8 colleghe, su un'infermiera abusi per 10 anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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«32 violenze in un mese e mezzo»: le accuse al primario MichielettiEmanuele Michieletti, primario del reparto di Radiologia in un ospedale di Piacenza, è stato accusato di aver commesso otto violenze sessuali.

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Temi più discussi: Il primario di Piacenza e le nuove accuse di abusi sessuali: Almeno 8 vittime, 10 anni di violenze su un'infermiera. Ma l'ordine dei medici revoca la sospensione; Piacenza, chiuse le indagini sull’ex primario Michieletti: Abusi su otto donne in reparto; 32 violenze in un mese e mezzo: le accuse al primario Michieletti; Emanuele Michieletti, l'ex primario accusato di abusi sessuali torna al lavoro (in privato): Almeno 8 vittime, ci provava ogni giorno.

Vi ricordate il prof. Michieletti, primario di radiologia a Piacenza? Ha molestato, violentato sessualmente, decine e decine di infermiere, in preda ad impulsi incontrollabili. Ora, sia che le donne le si buttassero addosso, sia che assolutamente no, era il luminare x.com

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Piacenza, chiusa inchiesta su primario Radiologia accusato di abusi sessualiLe indagini a carico del professor Emanuele Michieletti sono terminate e adesso l’ex primario di Radiologia dell’ospedale ‘Guglielmo da Saliceto’ di Piacenza avrà venti giorni di tempo per presentare ... tg24.sky.it