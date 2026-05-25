32 violenze in un mese e mezzo | le accuse al primario Michieletti

Da open.online 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emanuele Michieletti, primario del reparto di Radiologia in un ospedale di Piacenza, è stato accusato di aver commesso otto violenze sessuali. Le denunce riguardano un periodo di circa un mese e mezzo, durante il quale sarebbero state registrate complessivamente 32 violenze. Le accuse sono state presentate da diverse persone che affermano di essere state vittime dell’uomo. Le indagini sono in corso e l’ospedale ha avviato procedure interne.

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Emanuele Michieletti, primario del reparto di Radiologia dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, è accusato di violenza sessuale nei confronti di otto presunte vittime. Il dottore è stato arrestato il 6 maggio 2025 e licenziato dall’ospedale, oltre che sospeso dalla professione. Ora ha ricevuto l’avviso di conclusione indagini. Durante il normale orario di lavoro avrebbe molestato e violentato colleghe medico, tecnici di radiologia e infermiere. Le accuse. Il Corriere della Sera racconta che le prime accuse sono arrivate da una dottoressa che ha raccontato un approccio alla polizia. Le intercettazioni hanno permesso di scoprire altre violenze. 🔗 Leggi su Open.online

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