Il popolo azzurro saluta Antonio Conte

Da gbt-magazine.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha concluso la stagione con una vittoria contro l’Udinese, conquistando il secondo posto in classifica. La partita ha rappresentato l’ultimo impegno stagionale e ha segnato il termine di un percorso caratterizzato da impegno e determinazione. La squadra ha mostrato solidità e ha ottenuto il risultato in un match disputato davanti ai propri tifosi. La vittoria ha chiuso un’annata che ha visto la formazione esprimersi con sacrificio e orgoglio.

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con il cuore colmo di emozioni. La vittoria di ieri contro l’Udinese ha chiuso una stagione intensa, fatta di sacrifici, carattere e orgoglio, regalando al Napoli il secondo posto in campionato e l’ennesima dimostrazione di forza davanti al proprio pubblico. Il popolo azzurro ha assistito all’ultima partita di Conte sulla panchina partenopea. Allo stadio Stadio Diego Armando Maradona non è stata solo una partita, ma un vero e proprio tributo ad un allenatore che in due anni ha lasciato un segno profondo nella storia azzurra. I cori dei tifosi, gli applausi e la standing ovation finale hanno accompagnato il giro di campo di Antonio Conte, consapevoli che quella sarebbe stata la sua ultima volta sulla panchina del Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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