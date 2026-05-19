Antonio Conte lascerà il Napoli decisione presa | De Laurentiis ridisegna il futuro azzurro
Antonio Conte ha deciso di lasciare il suo ruolo di allenatore del Napoli e la sua partenza è ormai confermata. La decisione sarà effettiva dopo la partita contro l'Udinese, senza possibilità di ripensamenti. L'allenatore ha comunicato la sua intenzione di terminare il rapporto, e il presidente del club sta già pianificando le mosse future per la rosa e lo staff tecnico. La separazione tra Conte e il Napoli si concretizza dopo un periodo di trattative e valutazioni.
Tra Antonio Conte e il Napoli l'addio sembra essere dietro l'angolo. Nessun ripensamento: l'allenatore lascerà dopo l'Udinese. Le idee di De Laurentiis per il nuovo mister. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ANTONIO CONTE DOPO PARTITA NAPOLI CAGLIARI | COPPA ITALIA
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Un mese fa Antonio Conte ha fatto sapere a De Laurentiis quali sono i problemi da risolvere e le sue richieste per proseguire il rapporto. Quale sia stata la risposta di ADL nessuno lo sa anche se Sky Sport dice che al 70% l'allenatore lascerà i partenopei. Tutt x.com
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Antonio Conte lascerà il Napoli al termine di questa stagione: il nome di Maurizio Sarri è in pole per sostituirlo. facebook
Antonio Conte: Futuro? Sarò sempre grato a De Laurentiis per avermi fatto allenare il Napoli, conosce *da un mese* il mio pensiero. Ho sempre detto che il Napoli sarà competitivo e in grado di dare fastidio anche quando andrò via. reddit
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