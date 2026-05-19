Antonio Conte lascerà il Napoli decisione presa | De Laurentiis ridisegna il futuro azzurro

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte ha deciso di lasciare il suo ruolo di allenatore del Napoli e la sua partenza è ormai confermata. La decisione sarà effettiva dopo la partita contro l'Udinese, senza possibilità di ripensamenti. L'allenatore ha comunicato la sua intenzione di terminare il rapporto, e il presidente del club sta già pianificando le mosse future per la rosa e lo staff tecnico. La separazione tra Conte e il Napoli si concretizza dopo un periodo di trattative e valutazioni.

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Tra Antonio Conte e il Napoli l'addio sembra essere dietro l'angolo. Nessun ripensamento: l'allenatore lascerà dopo l'Udinese. Le idee di De Laurentiis per il nuovo mister. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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