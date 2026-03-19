Salvini sconfessa Meloni e se stesso | Garlasco non c’entra con il Referendum Non è che se vince il Sì i tre bimbi della famiglia nel bosco tornano a casa
Il leader della Lega ha dichiarato che il caso Garlasco non ha collegamenti con il referendum e ha precisato che un eventuale voto favorevole non cambierà la situazione dei tre bambini scomparsi nel bosco. Ha ribadito che il risultato della consultazione popolare non influenzerà le vicende giudiziarie legate a quella vicenda. La sua affermazione ha suscitato reazioni tra gli altri esponenti politici.
“Il caso Garlasco non c’entra con il referendum. Non è che se voti sì, risolvi domattina il caso Garlasco o i tre bimbi tornano a casa”. Parola di Matteo Salvini che mercoledì sera, durante il comizio per il Sì a Milano, sembra sconfessare la linea della presidente del consiglio Giorgia Meloni che in questi mesi ha ribadito più volte: “Votate perché non ci debba più essere una vergogna come il caso Garlasco”. Il vice premier però, dal palco di Milano, sembra andare in un’altra direzione: “Penso che sulla giustizia ci sia tanto da fare senza tirare in ballo Garlasco e la famiglia nel bosco, quelle sono altre soluzioni, da risolvere in altra maniera, certo non è normale, ma non dipende dal referendum”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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