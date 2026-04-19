Ansia da prestazione e voti | Mia madre mi uccide se sa che ho preso sei La scuola tenera ha creato dei bamboccioni di cristallo Il dibattito sui social

Negli ultimi giorni sui social sono emersi numerosi commenti riguardanti l’ansia da prestazione tra gli studenti e il peso dei voti scolastici. Alcuni genitori vengono descritti come molto severi, con frasi come “Mia madre mi uccide se sa che ho preso sei”. Altri utenti criticano il sistema scolastico, affermando che la scuola ha creato “bamboccioni di cristallo”. Le discussioni sono state accompagnate da commenti e riflessioni sulla situazione degli studenti.