Il Pd ammette la sconfitta | Centrosinistra fortemente svantaggiato contro due blocchi di potere

Il Partito Democratico ha riconosciuto la sconfitta nelle recenti elezioni, affermando che il centrosinistra si è trovato in una posizione di forte svantaggio contro due blocchi di potere. Le prime proiezioni indicano un netto vantaggio per Federico Basile, alimentando le discussioni nel campo del centrosinistra a Messina. La comunicazione ufficiale segnala la fine delle competizioni e l’inizio delle analisi sui risultati.

Le prime proiezioni che vedono in netto vantaggio Federico Basile aprono già le riflessioni nel campo del centrosinistra a Messina. A intervenire è Armando Hyerace, segretario del Partito Democratico cittadino, che commenta l’andamento dello scrutinio dopo la candidatura a sindaca di Antonella. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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