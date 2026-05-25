Il Pd ammette la sconfitta | Centrosinistra fortemente svantaggiato contro due blocchi di potere

Da messinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Partito Democratico ha riconosciuto la sconfitta nelle recenti elezioni, affermando che il centrosinistra si è trovato in una posizione di forte svantaggio contro due blocchi di potere. Le prime proiezioni indicano un netto vantaggio per Federico Basile, alimentando le discussioni nel campo del centrosinistra a Messina. La comunicazione ufficiale segnala la fine delle competizioni e l’inizio delle analisi sui risultati.

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Le prime proiezioni che vedono in netto vantaggio Federico Basile aprono già le riflessioni nel campo del centrosinistra a Messina. A intervenire è Armando Hyerace, segretario del Partito Democratico cittadino, che commenta l’andamento dello scrutinio dopo la candidatura a sindaca di Antonella. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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