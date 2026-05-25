In Puglia, i candidati del centrosinistra hanno ottenuto risultati schiaccianti ad Andria e Mesagne, con vittorie considerate plebiscitarie. In queste città, i rappresentanti del Pd hanno conquistato la maggioranza dei voti, consolidando la presenza del partito nella regione. La vittoria si estende anche da Brindisi alla BAT, dove il centrosinistra continua a dominare nel panorama politico locale.

Da Brindisi a BAT (Barletta-Andria-Trani). In Puglia ci sono città e cittadine in cui il centrosinistra spadroneggia. A ben guardare, soprattutto il Partito democratico. Grazie all’esito delle Comunali del 24-25 maggio, il Pd locale alza la testa. “Dai dati in nostro possesso, con oltre 10mila schede scrutinate” dice il segretario regionale, Domenico De Santis, “si profila una vittoria plebiscitaria ad Andria per Giovanna Bruno “. Bruno è sindaca uscente, nonché esponente di spicco dei dem, dal momento che ricopre la carica di vicepresidente di Ali (Autonomie locali italiane). Avvocata, ha avuto un trascorso con l’Italia dei valori, dal 2010 al 2015, quando è entrata nel Pd. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ad Andria e Mesagne la Bulgaria del Pd, “vittoria plebiscitaria” per i due candidati pugliesi del centrosinistra

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