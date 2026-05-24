francesca pascale spiega come ha investito il patrimonio lasciato da berlusconi

Francesca Pascale ha dichiarato di aver investito il patrimonio lasciato da Berlusconi in affitti e turismo di lusso. Ha spiegato di aver scelto queste aree per gestire le risorse finanziarie. La donna ha precisato che le sue attività riguardano proprietà destinate all’ospitalità di alta gamma. Non sono state fornite altre specifiche sui dettagli degli investimenti o sui numeri coinvolti.

A sei anni di distanza dalla fine della relazione con Silvio Berlusconi, morto nel 2023, Francesca Pascale ha raccontato in un’intervista come ha investito il patrimonio che le ha lasciato il Cavaliere. Ha poi annunciato la presentazione del primo disegno di legge contro l’omolesbotransfobia di area liberale e conservatrice. Francesca Pascale e il patrimonio di Silvio Berlusconi Gli investimenti a Roma La passione per la politica Il disegno di legge Francesca Pascale e il patrimonio di Silvio Berlusconi In un’intervista al Corriere della Sera, Francesca Pascale ha rivelato di apprezzare l’attività immobiliare. “Cinque anni fa ho cominciato a investire in immobili il patrimonio che mi ha lasciato Berlusconi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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