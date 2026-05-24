Francesca Pascale | Il patrimonio che mi ha lasciato Berlusconi lo investo in appartamenti e turismo di lusso È stato lui a insegnarmi a investire Paola Turci? Per me è un capitolo chiuso

Da vanityfair.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A quasi tre anni dalla morte di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale ha dichiarato di aver investito il patrimonio lasciatole in appartamenti di lusso e nel settore del turismo di alta gamma. Ha spiegato che Berlusconi le ha insegnato a gestire gli investimenti. Inoltre, ha affermato che il rapporto con Paola Turci si è concluso e che non ha più rapporti con lei.

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In un'intervista al Corriere della Sera, Pascale parla della fine della relazione con Paola Turci («Per me è un capitolo chiuso»), del rapporto ancora forte con il mondo berlusconiano e soprattutto di come abbia investito il patrimonio lasciatole dall’ex premier. «Cinque anni fa ho cominciato a investire in immobili il patrimonio che mi ha lasciato Berlusconi. Affitti di lusso e turismo di lusso. Ne parlavamo con Silvio e io cercavo di assorbire come una spugna tutti i suggerimenti che mi dava». Non il ritorno in politica che molti immaginavano, almeno per ora. Piuttosto appartamenti di pregio, resort, immobili ristrutturati tra Roma, Fregene e Fiesole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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