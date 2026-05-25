Durante l’ultima giornata di Serie A, il Lecce ha festeggiato una vittoria che ha contribuito a definire i risultati finali del campionato. Nel frattempo, un tifoso del Milan ha vissuto la giornata con sofferenza, nonostante fosse presente allo stadio per seguire la sua squadra. La partita conclusiva ha portato a un crollo del Milan, mentre altre squadre come Roma e Como hanno celebrato i loro successi. La giornata ha segnato un netto distacco tra le squadre che hanno festeggiato e quelle che hanno subito delusioni.

L’ultima giornata del campionato di Serie A, andata in scena lunedì 25 maggio 2026, ha delineato i verdetti definitivi della stagione, tracciando un confine netto tra i festeggiamenti di Roma, Como e Lecce e la profonda delusione di Juventus, Cremonese e Milan. Se le prime due compagini hanno festeggiato lo storico accesso alla prossima Champions League e i pugliesi hanno blindato la permanenza nella massima serie, l’umore è opposto per i bianconeri e i rossoneri, scivolati in Europa League dopo essere stati a lungo in pole position per l’Europa che conta, mentre i grigiorossi salutano la categoria tornando in Serie B dopo una sola annata.... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il paradosso di Francesco Camarda: fa festa con il Lecce ma da tifoso soffre per il crollo del suo Milan

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