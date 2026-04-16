A Lecce, il ritorno di Francesco Camarda, attaccante italiano del 2008, è previsto per la prossima settimana. Il giocatore, assente da mesi a causa di un intervento alla spalla, potrà così aiutare la squadra nelle ultime partite di campionato. Anche il Milan ha sorriso di fronte a questa notizia, mentre il Lecce si prepara ad affrontare il finale di stagione con il suo rientro.

Come comunicato dal club giallorosso in una nota ufficiale, infatti, Francesco Camarda tornerà a disposizione di Di Francesco da martedì 21 aprile. L'attaccante italiano, classe 2008, di proprietà del Milan ma in prestito al Lecce fino al termine della stagione, ha terminato infatti la fase di riabilitazione a seguito dell'infortunio e dell'operazione alla spalla destra subita nel mese di gennaio. Camarda si prepara, quindi, per tornare in campo e dare una mano a Wladimiro Falcone e compagni nella lotta, serrata, per la permanenza nella massima serie. Per il giovane centravanti, cresciuto nel settore giovanile del Milan, la possibilità di migliorare i propri numeri stagionali.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lecce, bella notizia per Di Francesco: torna disponibile Camarda. E sorride anche il Milan

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