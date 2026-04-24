Lecce Di Francesco alla vigilia del Verona | Camarda un jolly per il finale di stagione Poi il commosso ricordo di Graziano Fiorita
Il tecnico del Lecce ha parlato alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona, definendo Camarda un elemento versatile per le ultime gare di campionato. Durante la conferenza stampa, ha anche ricordato con emozione Graziano Fiorita, evidenziando il suo contributo alla squadra. Le dichiarazioni sono arrivate in una giornata di riflessione e preparazione in vista della sfida, senza anticipare dettagli sulle formazioni o sulle strategie.
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