Da oggi lunedì 25 maggio 2026 la soap più amata del pomeriggio di Rai 1 Il Paradiso delle Signore si ferma per la consueta pausa estiva, lasciando un vuoto in uno degli slot più seguiti della rete. La decima stagione si è chiusa venerdì scorso con il suo episodio numero 174, portando a compimento un arco narrativo ricco di colpi di scena e confermando ancora una volta la forza del titolo nel daytime della Rai. Con l’uscita di scena della soap, però, la rete è costretta a ridisegnare il pomeriggio, introducendo cambiamenti che coinvolgono anche La Volta Buona e La Vita in Diretta. Cosa sostituirà Il Paradiso delle Signore? Come si modificheranno gli orari dei programmi più seguiti? E quali novità attendono il pubblico nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore, stop estivo: cosa va in onda al suo posto e come cambia il palinsesto di Rai 1

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