Il Paradiso delle Signore stop estivo | cosa va in onda al suo posto e come cambia il palinsesto di Rai 1

Da ilsipontino.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da lunedì 25 maggio 2026, la soap Il Paradiso delle Signore interrompe le trasmissioni per la pausa estiva. Al suo posto, al pomeriggio, andranno programmi diversi, modificando il palinsesto abituale di Rai 1. La sospensione riguarda uno degli slot più seguiti della rete, lasciando spazio a nuove programmazioni temporanee. La ripresa della soap è prevista per la prossima stagione, senza indicazioni precise sulla data.

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Da oggi lunedì 25 maggio 2026 la soap più amata del pomeriggio di Rai 1 Il Paradiso delle Signore si ferma per la consueta pausa estiva, lasciando un vuoto in uno degli slot più seguiti della rete. La decima stagione si è chiusa venerdì scorso con il suo episodio numero 174, portando a compimento un arco narrativo ricco di colpi di scena e confermando ancora una volta la forza del titolo nel daytime della Rai. Con l’uscita di scena della soap, però, la rete è costretta a ridisegnare il pomeriggio, introducendo cambiamenti che coinvolgono anche La Volta Buona e La Vita in Diretta. Cosa sostituirà Il Paradiso delle Signore? Come si modificheranno gli orari dei programmi più seguiti? E quali novità attendono il pubblico nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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