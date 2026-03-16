Stop per Il Paradiso delle Signore Rai 1 cambia il palinsesto del 23 marzo per il referendum giustizia

Lunedì 23 marzo Rai 1 interrompe la programmazione di Il Paradiso delle Signore, trasmettendo alle 14:50 uno speciale Tg1 per seguire in diretta la chiusura delle urne sul referendum costituzionale sulla giustizia. La scelta di modificare il palinsesto riguarda esclusivamente questa data e questa tematica. La trasmissione viene sospesa temporaneamente per permettere la copertura in tempo reale dell’evento elettorale.

Lunedì 23 marzo Rai 1 sospende Il Paradiso delle Signore: alle 14:50 uno speciale Tg1 segue in diretta la chiusura delle urne sul referendum costituzionale sulla giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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