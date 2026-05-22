Il Paradiso delle Signore oggi in onda l'ultima puntata | come finisce e come cambia il palinsesto Rai
Venerdì 22 maggio è andata in onda l'ultima puntata della fiction de Il Paradiso delle Signore, trasmessa su Rai1. La serie tornerà in onda a settembre, dopo una pausa estiva. Questa conclusione segna la fine della stagione attuale, mentre il palinsesto della rete prevede un ritorno della fiction con nuove puntate. La trasmissione ha mantenuto il suo consueto orario e formato, senza variazioni rispetto alle puntate precedenti. La programmazione riprenderà con la prossima stagione televisiva.
Venerdì 22 maggio va in onda l'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore. La fiction di Rai1 tornerà a settembre, dopo lo stop per l'estate. In questo finale di stagione alcune storie si chiuderanno, altre invece lasceranno spazio a spunti che si svilupperanno nei nuovi episodi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Paradiso Delle Signore, Ultima Puntata: Il Finale Di Tutti I Personaggi!
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