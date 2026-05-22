Il Paradiso delle Signore oggi in onda l'ultima puntata | come finisce e come cambia il palinsesto Rai

Venerdì 22 maggio è andata in onda l'ultima puntata della fiction de Il Paradiso delle Signore, trasmessa su Rai1. La serie tornerà in onda a settembre, dopo una pausa estiva. Questa conclusione segna la fine della stagione attuale, mentre il palinsesto della rete prevede un ritorno della fiction con nuove puntate. La trasmissione ha mantenuto il suo consueto orario e formato, senza variazioni rispetto alle puntate precedenti. La programmazione riprenderà con la prossima stagione televisiva.

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