Il Paradiso delle signore non in onda oggi 25 maggio perché? Il motivo

Il programma Il Paradiso delle signore non viene trasmesso oggi, 25 maggio, nel daytime di Rai 1. La decisione di sospendere le trasmissioni riguarda la giornata di lunedì e non sono stati comunicati motivi specifici per questa interruzione. La programmazione riprenderà in una data successiva, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause della sospensione.

Da lunedì 25 maggio Il Paradiso delle Signore non va più in onda nel daytime di Rai 1. La celebre soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta ha infatti salutato il pubblico con il finale di stagione trasmesso venerdì 22 maggio, chiudendo ufficialmente un’altra annata televisiva di grande successo. Perchè il Paradiso delle signore non in onda oggi, 25 maggio. Come accade ormai da diversi anni, la serie si prende una pausa durante il periodo estivo per poi tornare in onda a settembre con i nuovi episodi. Una scelta ormai consolidata nel palinsesto Rai, che permette alla produzione di lavorare alle nuove puntate durante i mesi estivi. Finale di stagione ricco di colpi di scena. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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