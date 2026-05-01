Oggi, 1° maggio, la soap Il Paradiso delle Signore non viene trasmessa su Rai Uno. La programmazione subirà una variazione rispetto ai giorni precedenti e la serie non andrà in onda nel giorno festivo. La sospensione riguarda soltanto questa giornata, mentre la trasmissione riprenderà normalmente nei prossimi giorni. La causa della mancata messa in onda non è stata comunicata ufficialmente.

Sarà una settimana breve quella che attende i tantissimi fans della soap Il Paradiso delle Signore. La serie tv ambientata nel grande magazzino milanese non andrà infatti in onda venerdì 1° maggio, perché? per scoprire i motivi e quando tornerà su Rai Uno. Il Paradiso delle signore si ferma il 1° maggio. La programmazione di Rai Uno per la Festa del Lavoro ha subito qualche modifica, e anche la messa in onda della soap IPDS ne ha risentito. La serie ambientata nel grande magazzino milanese è stata sospesa nella giornata festiva. La decisione dei vertici Rai è dovuta al fatto che saranno molti gli italiani che decideranno di trascorrere questo lungo ponte di maggio fuori casa.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il Paradiso delle signore non in onda oggi, 1° maggio, perché? I motivi

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